Пешеходная часть путепровода у станции Мельничный Ручей «оделась» в редкий синий литой асфальт

Литой асфальт применяют именно на мостах и эстакадах, так как он надежно защищает пролетные строения от влаги и коррозии

Чуть ранее на тротуар с другой стороны путепровода был уложен такой же асфальт только красного цвета. Технология укладки литого асфальтобетона отличается тем, что не требует работы тяжелой техники. Он набирает нужную прочность за счет собственных исключительных свойств.

Напомним, запуск рабочего движения по путепроводу запланирован на начало ноября с опережением графика на год. Сейчас проезд временно открыт по двум полосам движения вместо четырёх.

Также пока действует временная схема движения по Пушкинской, Минюшинской и Железнодорожной улицам, где движение временно закрывается. С улицы Сергиевская временно будет закрыт выезд на Колтушское шоссе. Это позволит выполнить работы по переустройству перекрёстка Пушкинской улицы и Колтушского шоссе.

Отметим, что 36 тяжелых железобетонных балок пролетного строения были смонтированы здесь всего за один месяц.

Ремонт дороги ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП. Из федерального бюджета на эти цели Ленобласть получит за шесть лет 3,3 млрд рублей.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».