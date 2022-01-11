После публикации ivbg.ru об издевательствах над девочкой в Никольском СК, прокуратура и омбудсмен организовали проверки

Как сообщал ivbg.ru, группа подростков, не стесняясь в действиях, подвергла жестоким издевательствам девочку городе Никольское Тосненского района.

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Издевательства продолжались около 15 минут. Дети били девочку по голове, пинали ногами, кидали через бедро, кричали ей, что «у нее нет матери, и никто ее не защитит». Местные жители разогнали подростков, но не дают гарантий, что это не повторится.

После публикации ivbg.ru следственный комитет и прокуратура организовали проверки. Также в ситуации пообещала разобраться детский омбудсмен Ленинградской области. На место выехали и следователи с прокурором.