Ель на Дворцовой площади простоит до 25 января

Жители и гости Петербурга еще две недели смогут наслаждаться главным новогодним атрибутом города.

Демонтаж новогодней ели на Дворцовой площади перенесли с 16 на 25 января. Соответствующее решение по многочисленным просьбам петербуржцев принял губернатор Александр Беглов.

Напомним, елку высотой 30 метров срубили в Приозерском районе Ленобласти. Дерево украсили в ретро стиле, ветви увесили флажками, серпантином и различными фигурками.

Напомним, что в Петербурге и Ленобласти стационарные и временные точки сбора новогодних деревьев будут работать до 3 февраля. Переработанные ели пойдут на подстилку и подкормку для обитателей конюшен, питомников и приютов.