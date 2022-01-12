Цена нефти Brent превысила $84 за баррель

В Минэнерго США повысили прогноз стоимости нефти Brent с $70 до $74,95.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте текущего года превысила 83 доллара за баррель. Данную информацию предоставила торговая площадка.

В 19:11 мск стоимость барреля нефти Brent составляла 83,25 доллара. В итоге ее цена выросла до 2,94%. К 19:31 мск топливо подорожало на 3,2% до 83,46 доллара за баррель.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI также увеличилась до 81,02 доллара за баррель (+3,57%).

Отмечается, что стоимость нефти увеличивается из-за опасений возникновения перебоев поставок нефти из Республики Казахстан.

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Ранее Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent на текущий год с 70 долларов до 74,95 долларов за баррель.