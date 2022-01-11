Четверо из Петербурга и Ленобласти украли 13 тонн топлива из нефтепровода за один раз – видео

По информации ivbg.ru, возбуждено уголовное дело в отношении двоих петербуржцев и двоих жителей Ленинградской области. Их подозревают в краже топлива на 720 тысяч рублей прямо из магистрального нефтепровода в Тосненском районе.

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Подозреваемых задержали на месте преступления – возле нелегальной врезки неподалеку от деревни Большое Проходное. Из магистрального нефтепровода в емкость, установленную в кузове грузовика «МАЗ», они перелили свыше 13 тонн дизельного топлива.

Среди задержанных есть и сотрудник компании-собственника нефтепровода – 30-летний житель Всеволожского района.