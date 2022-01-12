Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

Руководитель развлекательного подразделения телеканала ABC Крейг Эрвич рассказал журналистам, что в 2022 году у церемонии вручения наград кинопремии Оскар будет ведущий.

Напомним, в последние три года с 2019 года на Оскаре не было ведущих после скандала с обвинениями в гомофобии. Однако за минувшие годы организаторы убедились, что рейтинги церемоний без ведущих упали.

— 94-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств, которая пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, пройдет с ведущим, — говорится в сообщении.