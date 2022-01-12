Все дело в просьбах жителей Северной столицы.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, по просьбам петербуржцев, ёлку на Дворцовой оставят до 25 января.

Стоит отметить, что обычно ёлку убирают через неделю после январских праздников.

Однако в этом году, жители и гости города не хотят прощаться с елочкой. Пэ этой причине её решили оставить еще на 10 дней — до 25 января.