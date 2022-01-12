Тело 20-летнего парня с ножевыми ранениями нашли в мусорном контейнере в Шлиссельбурге

Двое молодых людей еще в 2020 году жестоко расправились со своими приятелем в ходе пьяной ссоры в Кировском районе Ленобласти. Совсем скоро обвиняемые предстанут перед судом.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух жителей Кировского района возрастом 22 и 23 года. Молодые люди в декабре 2020 года что-то не поделили со своим 20-летним товарищем и жестоко с ним расправились. Тело жертвы с 25-ю ножевыми ранениями позже было найдено в мусорном баке.

Как передает пресс-служба СК по Ленобласти, убийцы тогда были заключены под стражу и ожидают приговора в СИЗО. Судить их будут по статье об убийстве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору.