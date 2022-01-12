В Нижегородской области объявлен план «Перехват» после убийства депутата

В Нижегородской области депутат получил огнестрельное ранение в область печени, от которого впоследствии скончался. Перед смертью он назвал имя убийцы.

Об этом сообщает РенТВ днем, 12 января. Как стало известно, депутат Ковернинского муниципального округа Нижегородской области был ранен из оружия минувшим днем, 11 января.

«Следователи выяснили, что вечером во вторник местный житель обратился в Ковернинскую центральную районную больницу с огнестрельным ранением. От полученных ранений он скончался в реанимации. Однако мужчина успел рассказать, кто совершил на него нападение», – говорится в сообщении регионального Следственного Комитета.

Предварительно известно, что стрелок уже задержан. Ранее он был судим за имущественные и тяжкие преступления.