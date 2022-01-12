Отца из Выборга 60 часов обязательных работ вдохновили платить алименты

По информации ivbg.ru, отец из Выборга более двух месяцев не выплачивал алименты сыну. Решением суда, он должен был перечислять ребенку четверть доходов. Задолженность достигла 107 тысяч рублей.

По факту неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей был составлен протокол. Должника приговорили к 60 часам обязательных работ. А после отбытия наказания он приступил к выплате алиментов.

Официально мужчина нигде не трудоустроен.