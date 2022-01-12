33-летняя петербурженка стала мамой в десятый раз

Очередное пополнение в семье роженицы получилось довольно символичным, поскольку десятый ребенок родился в роддоме №10, такой же номер был и у палаты, где ребенок появился на свет.
Юбилейный малыш, как его называет мама, родился в роддоме на улице Тамбасова. Это уже четвертые роды Александры Федоровой в этом родильном доме, делятся в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.
Вес мальчика составил 3,8 килограмма, а рост – 53 сантиметра. Мама и ее «юбилейный» малыш чувствуют себя отлично. Старшему ребенку в семье мамы-героини исполнилось 16 лет. Проживает многодетная семья в 5-комнатной квартире, которую предоставила администрация.
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03.01.2022 400