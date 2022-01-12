Фото: световые столбы наблюдали в небе над Сланцами

Автор: Анастасия Щербакова
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В соцсетях делятся кадрами интересного природного явления, посетившего Сланцы.

Захватывающие снимки появились в паблике Сланцы — не тапки вечером, 12 января. Само же явление автор фото наблюдал ранним утром минувшего дня.

Многие пользователи в шутку сравнили небесный эффект с инопланетным вторжением, однако этому есть более рациональное объяснение. Световые столбы образуются с кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.

Фото: световые столбы наблюдали в небе над Сланцами Сланцы, световые столбы, природа Ленобласти, необычное явление, ЛенобластьФото: Ксения Трифонова/ Сланцы - не тапки
Фото: световые столбы наблюдали в небе над Сланцами Сланцы, световые столбы, природа Ленобласти, необычное явление, ЛенобластьФото: Ксения Трифонова/ Сланцы - не тапки
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