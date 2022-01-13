В Сосновом Бору в 2021 году родилось почти 550 детей

В Сосновом Бору в минувшем 2021 году на свет появилось 548 детей — 308 мальчиков и 240 девочек.

Первенцами в семьях стали 211 детей, столько же – вторыми, еще 82 — третьими и 34 – последующими. Еще семь ребят были усыновлены. Каждому малышу вручили памятные медали «Родившемуся в городе Сосновый Бор» и «Рожденному на Ленинградской земле», а также подарок, рассказали в пресс-службе администрации города.

Также сообщается, чтоо в 2021 году в Сосновом Бору было зарегистрировано 396 браков и 320 разводов. Отдел ЗАГС также одобрил 65 заявлений о перемене имени.

А Максим и София стали самыми популярными именами новорожденных в Ленобласти. Всего за 11 месяцев 2021 года в Ленобласти было зарегистрировано 12 101 рождений детей: 6 375 мальчиков и 5 726 девочек.