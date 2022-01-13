Ученые из Ленобласти получили губернаторские премии за вклад в науку

В Ленобласти подвели итоги ежегодных конкурсов «За вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области» и «За лучшую научно-исследовательскую работу».

Графическое программирование, противоопухолевые препараты, выведение новых сортов картофеля, контроль качества бронированных стекол — эти и другие работы областных ученых получили губернаторские премии в размере от 50 до 150 тысяч рублей.

Кроме того, были выбраны 20 лучших молодых ученых Ленобласти. В течение 2022 и 2023 годов они будут ежемесячно получать губернаторские научные стипендии в размере 10 тысяч рублей.

С более подробным списком победителей и их научными работами можно ознакомиться по ссылке.