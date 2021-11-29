Российские ученые впервые установили протезы, способные чувствовать

Специалисты компании-разработчика протезов «Моторика», врачи ДВФУ и Сколтеха провели уникальные операции по вживлению в протез электронов, которые смогут передавать тактильные ощущения.

Об этом рассказал портал Доктор Питер со ссылкой на пресс-службу фонда «Сколково». В уникальной операции приняли участие врачи из медицинского центра Дальневосточного университета и центра нейробиологии Сколковского института науки и технологий. Специалистам удалось вживить устройства для сенситивной связи нервной системы человека с ручными протезами.

В исследовании приняли участия два инвалида, один из которых лишился руки еще 26 лет назад. Второй пациент приехал из Рославля с надеждой решить проблемы, вызванные фантомными болями.

Во время операции мужчинам к нервным окончаниям подсоединили специальные электроды, которые будут стимулировать нервы электрическими импульсами. Еще две недели пациенты будут учиться выполнять разные задачи с помощью протезов.