С 13 по 15 января в Ленобласти установится сложная метеорологическая ситуация.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, 13 декабря в регионе ожидается сильный снег, гололед, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. 14 января ветер немного стихнет – до 18 м/с, а 15 – до 15 м/с. Все эти дни на дорогах будет гололедица.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.