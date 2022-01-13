С 13 по 15 января в Ленобласти установится сложная метеорологическая ситуация.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, 13 декабря в регионе ожидается сильный снег, гололед, а порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. 14 января ветер немного стихнет – до 18 м/с, а 15 – до 15 м/с. Все эти дни на дорогах будет гололедица.
Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.
Вам будет интересно
Накануне жители Тихвина в Ленобласти стали свидетелями уникального природного явления — гало. Фотографиями с эффектным «солнечным кругом» горожане поделились в группе...
13.01.2022 13