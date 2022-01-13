В небе над Тихвином заметили гало — фото

Накануне жители Тихвина в Ленобласти стали свидетелями уникального природного явления — гало.

Фотографиями с эффектным «солнечным кругом» горожане поделились в группе «Подслушано Тихвин» во «ВКонтакте».

Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление. Зимой такие радужные круги вокруг солнца можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности.