В небе над Тихвином заметили гало — фото

Автор: Гузель Галимова
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Накануне жители Тихвина в Ленобласти стали свидетелями уникального природного явления — гало.

Фотографиями с эффектным «солнечным кругом» горожане поделились в группе «Подслушано Тихвин» во «ВКонтакте».

В небе над Тихвином заметили гало — фото Тихвин, Ленобласть, гало
В небе над Тихвином заметили гало — фото Тихвин, Ленобласть, гало
В небе над Тихвином заметили гало — фото Тихвин, Ленобласть, гало
В небе над Тихвином заметили гало — фото Тихвин, Ленобласть, гало

Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление. Зимой такие радужные круги вокруг солнца можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности.

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12.01.2022 32
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