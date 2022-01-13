В России число молодых работников сократилось за год почти на полмиллиона

В России число молодых работников за период с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года сократилось почти на полмиллиона.

Так, за отчетный период, число трудящихся граждан России в возрасте от 20 до 29 лет было сокращено на 460,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК.

В тоже время, количество работающих во всех возрастных группах за то же период выросло на 1,84 млн.

Такое сокращение молодых работников связывают с так называемыми «демографическими ямами» XX века, которыми стал кризис рождаемости 1990-х годов.

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Отмечается, что в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться и рабочий рынок лишиться ещё нескольких миллионов молодых работников.