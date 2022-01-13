Ночной дрифт «Камаза» и «Газели» в Купчино попал на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами ночного заезда водителей двух грузовиков на парковке одного из торговых центров Петербурга. 

Видео появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 13 января. Как отметил автор видео, импровизированный заезд он снял на парковке «Перекрестка» в Купчино.

Пользователи сети не оценили «репортаж», поскольку они опасаются, что после огласки в СМИ водителей машин могут наказать.

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