Фургон разорвало на части после столкновения с грузовиком на Мурманском шоссе

Жуткие кадры с места происшествия прислал очевидец. От силы столкновения фургон разбросало по проезжей части на несколько десятков метров.

Видео появилось в соцсетях вечером, 13 января. Как отметил автор видео ДТП произошло на 75-м км Мурманского шоссе в районе 19 часов вечера. Грузовик «Тонар» снес фургон грузовой модели, после чего его выбросило в кювет.

Грузовик также получил серьезные повреждения. Он по какой-то причине оказался в 150-200 метрах от места предполагаемого ДТП. Обстоятельства случившегося выясняются.