Выход на лед в Ленобласти может закончиться трагедией, а если удастся выжить — штрафом до 5 тысяч рублей

По данным ГУ МЧС России по Ленинградской области за 2021 год со льда было спасено более 150 человек.

Как передает пресс-служба Правительства Ленобласти в четверг, 13 января, в регионе делается все возможное, чтобы предотвратить несчастные случае на оледеневших водоемах.

Так, органами местного самоуправления Ленобласти приняты правовые акты о запрете выхода на лед, а на водных объектах организовано дежурство спасателей аварийно-спасательной службы.

Ледовая обстановка в области по-прежнему нестабильна, что требует особого внимания к соблюдению правил нахождения вблизи водоемов для недопущения нечастных случаев в зимний период:

Не выходите на лед в период его замерзания или таяния.

Не игнорируйте зарезающие знаки.

Старайтесь передвигаться по специально оборудованным переправам.

Изучайте заранее способы спасения и оказания первой помощи при проваливании под лед.

Рыбаки – не игнорируйте спасательный жилет, по возможности откажитесь от проведения досуга на льду.

Не катаетесь на льдинах.

В случае, если вы провалились под лед:

1. Не паникуйте, не делайте резких движений.

2. Держите голову как можно выше, дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите, педали велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди.

3. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

4. Попытайтесь осторожно лечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

5. Ползите той дорогой, по которой вы пришли по льду до провала – здесь лед вас уже выдержал.

6. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.

7. Добирайтесь до ближайшего теплого помещения как можно скорее.

А для тех, кого не пугает перспектива получения травм, переохлаждения или куда более серьезных последствий, в Ленобласти также действует региональный закон. Согласно нему выход граждан на ледовое покрытие водных объектов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.