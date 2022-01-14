В Ленобласти выявлено 250 новых случаев COVID-19 — данные на 14 января

В Ленобласти за последние сутки выявили 250 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 105 080 человек, выздоровели — 94 394.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Большой Двор (+1), Чудцы (+1).

Волосовский район: Волосово (+1), Курковицы (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Калитино (+1) .

Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+6 ), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+10), Кудрово (+2), Янино-1 ( +2), Новое Девяткино (+6), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+3), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Лупполово (+4), Новое Токсово (+1), Лемболово (+1), Рыжики (+1), Касимово (+1), Керро (+1), Кискелово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+12), Перово (+1), Первомайское (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+4), Каменногорск (+1), Высоцк (+1), Пески (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+8), с. Никольское (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Пудомяги (+2), Дивенский (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзи (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+2), Вяхтелево (+1), Большое Верево (+1), Мыза-Ивановка (+1), Пудость (+2) .

Вам будет интересно Ленобласть готовится к удару омикрон-штамма коронавируса 47-й регион начал подготовку больниц к возможному увеличению больных новым штаммом Covid-19. Регионам поручили подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях... 13.01.2022 198