В Ленобласти выявлено 250 новых случаев COVID-19 — данные на 14 января

В Ленобласти за последние сутки выявили 250 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 105 080 человек, выздоровели — 94 394.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+5), Ефимовский (+1), Большой Двор (+1), Чудцы (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Курковицы (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+1), Новая Ладога (+6), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+10), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+6), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+2), Ваганово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+2), Романовка (+3), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Дубровка (+1), Павлово (+1), Лупполово (+4), Новое Токсово (+1), Лемболово (+1), Рыжики (+1), Касимово (+1), Керро (+1), Кискелово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Перово (+1), Первомайское (+1), Селезнево (+4), Светогорск (+4), Каменногорск (+1), Высоцк (+1), Пески (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), с. Никольское (+1), Сиверский (+3), Вырица (+1), Пудомяги (+2), Дивенский (+1), Коммунар (+1), Большое Рейзи (+1), Лампово (+1), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+2), Вяхтелево (+1), Большое Верево (+1), Мыза-Ивановка (+1), Пудость (+2).
Вам будет интересно
47-й регион начал подготовку больниц к возможному увеличению больных новым штаммом Covid-19. Регионам поручили подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях...
13.01.2022 198
- Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Ополье (+1), Вистино (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+15), Пчевжа (+1), Пчева (+1), Тихорицы (+1).
- Кировский район: Кировск (+5), Шлиссельбург (+1), массив Беляевский мох (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Мехбаза (+1), Андреевщина (+1).
- Ломоносовский район: Ломоносов (+1), Русско-Высоцкое (+2), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Яльгелево (+1), Узигонты (+1), Пески (+2), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Луга (+3), Заклинье (+1), Осьмино (+1), Серебрянский (+1), Дом отдыха «Живой ручей» (+1), Конезерье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Никольский (+1), Важины (+1), Усланка (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+3), Кузнечное (+2), Раздолье (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Демешкин Перевоз (+1), Менюши (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Кайвакса (+1), Сарка (+1).
- Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+1), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+1), Федоровское (+1), п. Любань (+2), Красный Бор (+1).