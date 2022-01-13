Ленобласть готовится к удару омикрон-штамма коронавируса

Автор: Анастасия Щербакова
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47-й регион начал подготовку больниц к возможному увеличению больных новым штаммом Covid-19. 

Регионам поручили подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях нового омикрон-штамма коронавируса. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин поделился с Online47, какие меры принимают в Ленобласти.

Так, поручено увеличить объемы тестирования населения области на наличие заболевания и наращивать темпы ревакцинации. Также проводятся подготовительные мероприятия по мобилизации коечного фонда, врачей и закупке амбулаторных ресурсов.

На следующей неделе региональный комитет по здравоохранению представит правительству Ленобласти все данные по готовности к очередному удару коронавируса.

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13.01.2022 67
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