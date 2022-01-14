Инфекционист Минздрава Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием

Автор: Александр Селиванов
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Прививку следует делать в соответствии с рекомендациями Минздрава.

По сообщению главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова в беседе с РБК, принимать решение о вакцинации против ковида на основании измерения антител — не научно и является пустым занятием.

По мнению специалиста, самое правильное — это прививаться в соответствии с рекомендациями Минздрава — через полгода. В этом случае будет достигнут максимальный результат, как индивидуальный, так и популяционный.

Как рассказал Чуланов, сообщалось, что если у человека есть антитела на уровне 300 международных единиц (BAU), то он не заразиться ковидом с вероятностью 80%. Специалист считает, что измерение антител и принятие решения — вакцинироваться или нет исходя из этого показателя, не имеют научных обоснований. Эксперт отметил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям.

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14.01.2022 46
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