Инфекционист Минздрава Чуланов назвал измерение антител к коронавирусу пустым занятием

Прививку следует делать в соответствии с рекомендациями Минздрава.

По сообщению главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова в беседе с РБК, принимать решение о вакцинации против ковида на основании измерения антител — не научно и является пустым занятием.

По мнению специалиста, самое правильное — это прививаться в соответствии с рекомендациями Минздрава — через полгода. В этом случае будет достигнут максимальный результат, как индивидуальный, так и популяционный.

Как рассказал Чуланов, сообщалось, что если у человека есть антитела на уровне 300 международных единиц (BAU), то он не заразиться ковидом с вероятностью 80%. Специалист считает, что измерение антител и принятие решения — вакцинироваться или нет исходя из этого показателя, не имеют научных обоснований. Эксперт отметил, что тесты на вируснейтрализацию доступны лишь единичным лабораториям.