Разработчик «Спутник V» заразился «Омикроном»

Директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который является разработчиком вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», заразился новым штаммом «Омикрон», но перенес заболевание легко благодаря вакцинации.

По словам Гинцбурга, о перенесенном «омикроне» он узнал после поездки за границу, сделав анализы, которые показали очень высокие титры вируснетрализующих омикрон-антител.

«То есть я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован «Спутником V», — заключил Гинцбург.

По его словам, точно так же и другие привитые российской вакциной от коронавируса могут просто не узнать, что перенесли заболевание бессимптомно, пока не сдадут анализы на антитела и не посмотрят вируснейтрализацию на «омикроне».

Тем временем Ленобласть готовится к удару омикрон-штамма коронавируса: началась подготовка больниц к возможному увеличению больных.