Части пожилых граждан в России не повысят пенсии на 8,6% в 2022 году

Пенсионный эксперт Сергей Власов предупредил, что обещанная президентом России Владимиром Путиным индексация пенсий на 8,6% коснется не всех пожилых людей.

Он предупредил, что на повышение выплат стоит рассчитывать только неработающим пенсионерам, число которых ориентировочно составит 31 миллион человек.

Категорию же работающих пенсионеров, которая оценивается в 8,6 миллионов граждан, индексация пока не коснется.

— Для них в феврале, когда поправки все-таки примут, ничего не изменится. Ведь по закону индексация пенсий работающим де-факто не проводится. Хотя де-юре прибавка им начисляется, но получить ее пенсионеры могут только после увольнения, — объяснил эксперт.