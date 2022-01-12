Жители Ленобласти смогут получать соцвыплаты в Пенсионном фонде

С 1 января 2022 года Пенсионному фонду России переданы полномочия по предоставлению некоторых видов социальной поддержки.

Об этом в среду, 12 января поделилась пресс-служба Правительства Ленобласти. Ранее жители Ленобласти получали выплаты в органах соцзащиты.

Получить законные выплаты, в частности, смогут лица, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированным лицам, инвалидам (детям-инвалидам) с транспортными средствами по медицинским показаниям и ряду категорий военнослужащих и членам их семей.

Неработающие граждане через Пенсионный фонд будут получать выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении ребенка и другие. Также федеральный орган компенсирует 50% стоимости ОСАГО инвалидам и детям-инвалидам (их законным представителям), которые по медицинским показаниям пользуются автомобилем.

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Пенсионный фонд теперь будет выплачивать ежемесячные пособия детям военнослужащих сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения со службы, а также ряд других пособий и компенсаций.

Гражданам, уже получающим меры соцподдержки, выплаты будут приходить автоматически на указанные ранее реквизиты — специального обращения в Пенсионный фонд не потребуется. Тем же, кто имеет право на выплаты, но не получал их ранее, необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства.