В Новой Ладоге идет реставрация старинного купеческого особняка

Реставраторы продолжают работу в купеческом особняке, расположенном в Новой Ладоге Волховского района Ленобласти.

Пока стоит зимняя погода, идет замена подгнивших венцов. Нижние ряды бревен, находящиеся в самом плохом состоянии, переложат полностью. Венцы с частичными гнилостными поражениями сохранят — будут протезированы с максимальным сохранением старой древесины, сообщает председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой.

Фото: Владимир Цой

Помимо этого, специалисты в мастерских расчищают и укрепляют демонтированные столярные элементы внутреннего и внешнего убранства дома. В дальнейшем они вернутся на место.