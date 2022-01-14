Житель Приозерска расплатился фальшивками и получил условный срок

21-летнего жителя Приозерска приговорили к 3 годам условного срока. Год назад он попался на сбыте поддельных денег.

Как поделился портал 47news, Приозерский городской суд приговорил 21-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы условно. Ему вменяли статью о хранении и сбыте поддельных денег.

Как стало известно, в феврале прошлого года осужденный получил три фальшивые купюры размером в 5 тысяч рублей. Двумя из них он расплатился в магазинах, а последнюю отдал другому человеку, который также был осужден по данной статье.