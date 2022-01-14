В Санкт-Петербурге открывается центр единоборств Ленобласти «Ленинградец»

Инициаторами создания центра выступили Федерация кикбоксинга Ленинградской области и Федерация тайского бокса Ленинградской области.

Свои двери школьникам, студентам и жителям Ленинградской области и Северной столицы новое спортивное учреждение распахнет 28 января на улице Рубинштейна, 8. Гостей ждут мастер-классы по боксу, кикбоксингу и борьбе с известными ленинградскими и петербургскими спортсменами, а также фотовыставка, посвящённая истории создания клуба.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

Напомним, что в каждом районе Ленобласти подготовлены ледовые площадки для зимнего досуга жителей. Список бесплатных открытых катков по ссылке.