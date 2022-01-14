В Краснодарском крае собирают согласия на вакцинацию подростков от Covid-19

На Кубани начали сбор согласий родителей подростков на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 14 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения Краснодарского края.

Вакцинация планируется (жителей края – ред.) от 12 до 17 лет. В школах (и ссузах – ред.) сейчас согласие собирают от родителей, а мы ждем поставку вакцины в регион… «Спутник М»… Федеральные источники сообщают, что от 15 лет якобы ребята могут сами давать своё согласие, но мы пока придерживаемся того, что будем собирать согласие родителей на всех подростков от 12 до 17 дет. (Если согласия не будет – ред.), то вакцинировать не будут – только добровольно», — сообщили в минздраве Кубани.