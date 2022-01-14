В Петербург поступила партия дефицитной вакцины от коронавируса

Небольшая партия самой дефицитной вакцины от Covid-19 поступила в город на Неве.
Как сообщил в пятницу, 14 января губернатор Петербурга Александр Беглов, город получил поступило 4 950 комплектов доз вакцины «КовиВак» производства Центра имени Чумакова. В последний раз привозили лишь в ноябре.
Всего с начала прививочной кампании в Петербург поступило порядка 4 млн доз различных препаратов для вакцинации — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». На данный момент запас вакцины составляет 870 тысяч комплектов.
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