Стала известна причина смерти актрисы Анастасии Вознесенской

Народная артистка России умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

По информации Комсомольской правды, причиной смерти актрисы театра и кино стал Covid-19.

В конце декабря 2021 года 78-летняя Анастасия Вознесенская резко почувствовала себя плохо и сдала тест на коронавирус. Он оказался положительным. Несколько недель артистка боролась с вирусом, но не справилась.

О смерти Анастасии Вознесенской стало известно 14 января, в пятницу. Поклонникам она запомнилась ролями в спектаклях «Чайка», «Иванов», «Утиная охота» и в фильме «Майор Вихрь», где она исполнила роль радистки Ани Радионовой.