В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние

Над городом и областью ночью наблюдали северное сияние.
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом, а также над Сосновым бором. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
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15.01.2022 65