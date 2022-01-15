В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние

Автор: Александр Селиванов
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Над городом и областью ночью наблюдали северное сияние.

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В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтКронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтКронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом, а также над Сосновым бором. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
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В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние Сосновый Бор, Солнце, Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, природа, Погода в Санкт-Петербурге, Погода в России, Погода в Ленобласти, погода, Ленобласть, кронштадтСосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor
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15.01.2022 65
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