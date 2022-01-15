В небе над Санкт-Петербургом и Сосновым Бором запечатлели северное сияние

Над городом и областью ночью наблюдали северное сияние.

Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto Кронштадт Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять сполохи над Кронштадтом, а также над Сосновым бором. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor Сосновый Бор Источник: vk.com/sosnovy_bor