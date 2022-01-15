Мокрый снег и скользкие дороги ожидаются в воскресенье в Ленобласти

Утром 16 января оттепель сменится ночными морозами.
По информации ФГБУ Северо-Западное УГМС, в воскресенье в Ленобласти выпадет мокрый снег, а дороги будут крайне скользкими.
Ожидается западный, юго-западный ветер 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура утром до -16 гр., днем +1…-4 гр.
Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться.
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15.01.2022 81