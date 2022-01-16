В Ленобласти выявлено 282 новых случаев COVID-19 — данные на 16 января

В Ленобласти за последние сутки выявили 282 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 105 623 человек, выздоровели — 95 785.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+10), Ефимовский (+1).

Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+1), Курковицы (+1), Извара (+2), Терпилицы (+1), Зимитицы (+1), Морозово (+1).

Волховский район: Волхов (+3), Сясьстрой (+2), Паша (+1), Новая Ладога (+2), Селиваново (+1), Иссад (+1), Николаевщина (+1), Вельца (+1), Волховские Плитные Разработки (+1), Бережки (+1).

Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+9), Кудрово (+7), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Кузьмоловский (+6), пгт. им. Морозова (+1), Ковалево (+2), Токсово (+2), Романовка (+1), Гарболово (+1), Юкки (+1), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+5), Дубровка (+1), СНТ Заозерное — 1 (+1), Рахья (+1), Кальтино (+1), ДНП Скандинавские высоты (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+11), Глебычево (+1), Рощино (+1), Светогорск (+2), Каменногорск (+1), Цвелодубово (+1), Торфяновка (+1), Семиозерье (+1), Каменка (+2), пгт. Лесогорский (+1), Пушное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+10), Тайцы (+1), д. Никольское (+1), с. Никольское (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+3), Малое Верево (+1), Коммунар (+9), Елизаветино (+2), Новый Свет (+1), Старосиверская (+1), Нижняя (+1), Тихвинка (+1), Большая Ивановка (+1), Пудость (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+10).

Киришский район: Кириши (+17), Пчевжа (+1).

Кировский район: Кировск (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+2), Назия (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9), Андреевщина (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+2), Гостилицы (+1), Большая Ижора (+2), Лаголово (+1), Лебяжье (+3).

Лужский район: Луга (+5), Торковичи (+1), Володарское (+2).

Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+5), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+8), Снегиревка (+1), Мичуринское (+1), Раздолье (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1), Старополье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+11), Кайвакса (+1), Горка (+1).

Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Тельмана (+2), Трубников Бор (+1), Федоровское (+2), Красный Бор (+1).