Водитель каршеринга помял три припаркованные машины в Петербурге и сбежал — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился видеокадрами с места ДТП, произошедшего в ночь на 16 января. 

По информации ivbg.ru, авария произошла на улице Наставников минувшей ночью. Арендованная машина влетела в стоящую на обочине легковушку. От силы удара она вмялась в «Газель», а та, в свою очередь, врезалась в грузовик «МАН».

 

 

 

 

 

 

По словам очевидца, из разбитого каршеринга выбежали двое человек, которые скрылись в неизвестном направлении. В машине они оставили документы. Сведений о пострадавших в ДТП на данный момент нет.

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14.01.2022 138
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