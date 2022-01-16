Водитель каршеринга помял три припаркованные машины в Петербурге и сбежал — видео

Очевидец поделился видеокадрами с места ДТП, произошедшего в ночь на 16 января.
По информации ivbg.ru, авария произошла на улице Наставников минувшей ночью. Арендованная машина влетела в стоящую на обочине легковушку. От силы удара она вмялась в «Газель», а та, в свою очередь, врезалась в грузовик «МАН».
По словам очевидца, из разбитого каршеринга выбежали двое человек, которые скрылись в неизвестном направлении. В машине они оставили документы. Сведений о пострадавших в ДТП на данный момент нет.
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14.01.2022 138