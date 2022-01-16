В Шушарах автобус сбил 15-летнюю девочку из-за отвалившегося колеса

Школьница была госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По информации ivbg.ru, утром, 16 января, 15-летняя девочка пострадала в результате наезда автобуса. Причиной несчастного случая стало колесо, отвалившееся у машины прямо во время движения. Школьницу госпитализировали с улицы Вишерской.

За рулем автобуса находился 55-летний мужчина. По какой причине на рейс вышел аварийный общественный транспорт, будут выяснять правоохранительные органы.

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