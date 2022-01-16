В Ломоносовском районе муж-ревнивец убил свою жену в ее день рождения

В посёлке Лебяжье между семейной парой произошел конфликт, закончившийся гибелью именинницы.

Как поделился 78.ru 16 января, в минувшие сутки в поселке Лебяжье во время празднования дня рождения между супругами произошёл конфликт. Подвыпивший мужчина приревновал свою жену и начал ее избивать. От полученных побоев женщина скончалась прямо в квартире.

Ревнивец после содеянного скрылся с места преступления, однако его удалось задержать по «горячим следам». По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности, возбуждено уголовное дело.