В первой тройке победителей чемпионата Европы по фигурному катанию оказались спортсменки из России

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате Европы в Эстонии.
Валиева после двух выступлений набрала 259,06 балла. В произвольной программе фигуристка упала с тройного акселя и ошиблась при исполнении второго каскада с четверным тулупом, однако это не помешало ей занять первое место.
Второе и третье места также заняли спортсменки из России. Серебряная медаль досталась Анне Щербаковой, набравшей 237,42 балла, а с бронзовой медалью домой уедет Александра Трусова — у нее 234,36 балла.
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