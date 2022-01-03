Финал Лиги Чемпионов в Петербурге может пройти при полных трибунах

Северная столица примет финал Лиги чемпионов 28 мая на «Газпром Арене». Губернатор города Александр Беглов оценил шансы провести спортивное событие при полной загрузке стадиона.

Об этом градоначальник рассказал агентству РИА Новости в понедельник, 3 января. Как заявил Беглов, полная заполняемость трибун арены возможно лишь в случае благоприятной эпидемиологической ситуации.

Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, — сказал Александр Беглов.

Кроме того, губернатор Петербурга поделился планами на организацию Фестиваля чемпионов УЕФА. Сейчас Смольный определяет место для проведения мероприятия.

Мы готовы реализовать сценарий 100-процентной загрузки стадиона, если позволит эпидситуация. Окончательное решение по допуску зрителей будет принято совместно с УЕФА и управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, — заключил Беглов.