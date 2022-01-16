Видео: в Красном Селе иномарка на огромной скорости влетела на тротуар, задев пенсионерку

На камеры уличного наблюдения в Красном Селе попал заезд черной иномарки, сносящей все на своем пути. Под колесами едва не оказалась пенсионерка, мирно стоящая на тротуаре.

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Свободы. Водитель BMW, летя на высокой скорости и игнорируя красный сигнал светофора, едва насмерть не сбил пожилую женщину. Видео поделился паблик Транспортный коллапс, Красное Село.

Снося всё на своём пути, он залетел на тротуар и, возможно, задел зеркалом бабушку 42-го года рождения, которая после случившегося упала. А германская машина укатила в сторону памятника узникам концлагерей, — рассказали очевидцы.

Женщина от госпитализации отказалась. На видеокадрах видно, как она падает сразу после того, как рядом с ней оказывается летящая BMW. Однако упала она больше от испуга.