В Госдуме обсуждают запрет на продажу алкоголя в выходные дни

Автор: Анастасия Щербакова
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В Государственной Думе предложили ограничить продажу алкогольных напитков в выходные дни. 

С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий считает, что это позволит сохранить здоровье нации. Кроме того, Хамзаев предложил продавать алкоголь лицам, достигшим 21 года, а не 18 лет.

В качестве еще одного аргумента депутат приводит тот факт, что такая практика распространена в ряде европейских стран, где употреблять спиртное в выходные можно только в баре.

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