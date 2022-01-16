В Госдуме обсуждают запрет на продажу алкоголя в выходные дни

В Государственной Думе предложили ограничить продажу алкогольных напитков в выходные дни.

С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий считает, что это позволит сохранить здоровье нации. Кроме того, Хамзаев предложил продавать алкоголь лицам, достигшим 21 года, а не 18 лет.

В качестве еще одного аргумента депутат приводит тот факт, что такая практика распространена в ряде европейских стран, где употреблять спиртное в выходные можно только в баре.