Житель Оредежа застал угонщика за рулем своей «Нивы»

По информации ivbg.ru, в полицию Лужского района 16 января обратился 61-летний житель поселка Оредеж. За рулем своей «Нивы», припаркованной на улице Карла Маркса, он застал молодого человека, который пытался завести автомобиль.
Прибывшие на место полицейские задержали угонщика. Им оказался 21-летний житель пятиэтажного дома, возле которого была припаркована машина. Ее стоимость не превышает 100 000 рублей.
По факту покушения на неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное дело.
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11.01.2022 678