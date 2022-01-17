Курс доллара на Московской бирже остался на уровне 76,21 рубля

Курс американского доллара снижается после существенного пятничного роста.
На открытии торгов Московской биржи в понедельник курс доллара к рублю не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 76,21 рубля.
Вместе с тем курс евро вырос на 0,25 копейки и торговался на уровне 86,95 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
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13.01.2022 187