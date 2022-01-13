Северо-Западная таможня наторговала за 2021 год на 93,5 млрд долларов

Северо-западная таможня опубликовала данные касаемо итогов внешней торговли за 2021 год. Сумма, как и всегда, колоссальна.

Об этом в четверг, 13 января, сообщается на сайте пресс-службы ведомства. Так, оборот внешней торговли в СЗФО с января по ноябрь прошлого года увеличился на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 93 млрд 422 млн долларов США.

Объем экспорта составил 54 млрд 625 млн долларов США, импорта – 38 млрд 797 млн долларов США. Экспорт увеличился на 44,2%, импорт – на 25,3%.

Натуральные объемы экспорта увеличились на 3,9% и составили 106 млн 41 тыс. тонн, натуральные объемы импорта уменьшились на 1,4% и составили 22 млн 684 тыс. тонн.

В распределении экспорта по субъектам Российской Федерации, входящим в СЗФО, лидируют Санкт-Петербург (49,2%), Ленинградская область (13,5%), Вологодская область (11,9%). Первое место в импорте занимает Санкт-Петербург (62,3%), второе место – Калининградская область (20,5%), третье место – Ленинградская область (10,2%).