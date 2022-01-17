Суд отказал в пересмотре дела о гибели сотрудника парка аттракционов в Петербурге

Несчастный случай с сотрудником парка развлечений «Диво-Остров» в Петербурге произошел в июне прошлого года. В отношении виновной в гибели 22-летнего петербуржца уголовное дело было прекращено.

Городской суд Петербурга отклонил ходатайство прокуратуры о пересмотре уголовного дела о причинении смерти по осторожности, передает объединённая пресс-служба судов города.

Прокурор требовал направить дело на пересмотр. В ведомстве считали, что моральной компенсации недостаточно для закрытия дела. Однако суд оставил приговор без изменений.

Напомним, несчастный случай произошел 22 июня 2021 года. Правоохранители считали виновной двадцатилетнюю сотрудницу парка развлечений. Именно она привела в действие аттракцион, приведший к трагедии. Однако обвиняемая возместила ущерб супруге погибшего в размере 130 тысяч рублей и выплатила ей моральную компенсацию в размере еще 500 тысяч. В итоге суд прекратил уголовное преследование Тимохиной и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.