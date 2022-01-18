Ученые выяснили причину долголетия Елизаветы II

Почему Елизавета II в возрасте 95 лет исполняет королевские обязанности и сохраняет активность, а у вас в ваши <вставить ваш возраст> темнеет в глазах, когда вы резко встаете с дивана?

Ученые задались этим вопросом и все выяснили.

Первый секрет долголетия – правильное питание. Бывший монарший шеф-повар Даррен Макгрэд рассказал, что Елизавета II ест блюда из рыбы или мяса с гарниром из овощей, старается не употреблять картофель и макароны. Типичный обед королевы прост и не отличается от вашего. Например, это дуврская соле с увядшим шпинатом.

Второй секрет – четыре приема пищи. Это завтрак, обед, послеобеденный чай и ужин. Все трапезы строго в одно и то же время. Третий секрет – регулярные физические упражнения.