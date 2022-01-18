Грациозный прыжок рыси через речку попал в фотоловушку Нижне-Свирского заповедника — видео

Сотрудники Нижне-Свирского заповедника опубликовали новое видео с рысью. Таежная кошка пыталась перейти лесную речку, лишний раз не наступив в воду.

Видео было записано в начале зимы. Рысь, «включив дальний свет», осмотрела переправу и оценила все варианты преодоления реки.

«Не решившись на прыжок в неизвестность, кошка в итоге выбирает безопасный путь, но для этого приходится намочить лапки. <…> Еще один легкий, грациозный прыжок вверх по склону – и рысь скрывается в чаще леса, оставив неуютную пойму реки под мокрым снегом», – отметили в заповеднике.

Ранее фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сделала редкие кадры с упитанной рысью — животное решило поваляться в снегу в дневные часы.