За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 18 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» во вторник, 18 января.

Так, в период с 10 по 16 января поисково-спасательные подразделения привлекались 18 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП – 3 раза;

к поисково-спасательным работам на водных объектах – 3 раза;

к поисково-спасательным работам в лесах – 1 раз.

В ходе спасательных работ удалось спасти 6 человек. Также в службе поделились, что один человек в результате несчастного случая погиб, спасти его не удалось.